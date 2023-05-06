Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума

Внешний долг по отношению к ВВП России в 2022 году упал до исторических минимальных 16,6%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных центробанков и статслужб.

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"В России уровень внешнего долга к ВВП по итогам прошлого года упал на 10 процентных пунктов – до 16,6%, что стало минимальным уровнем с 2002 года (более ранней статистики в открытом доступе нет. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что наименьший средний уровень среди числа крупных экономик зафиксировали в Китае. Там ВВП уменьшился до 13,7% с 15,4%. Делее следует Индия с внешним долгом в 19,1% ВВП.

По итогу 2022 года самый неподъемный долг образовался в экономике европейских стран. В Нидерландах показатель остановился на отметке 380,5% ВВП, в Великобритании – 287%, а Швейцарии – 280,5%.

Несмотря на эти уровни ВВП, внешний долг в этих странах снизился за год на 14, 29 и 16 процентных пунктов соответственно.

Далее расположилась Франция. Ее внешний долг составил 249% от ВВП. У Бельгии – 242%. Кроме того, в десятку вошли Испания – 179%, Швеция – 170%, Германия – 159%, Норвегия – 132% и Италия – 131%.

Помимо этого, уровень долга перед нерезидентами по сравнению с ВВП увеличился в пяти из 25 государств. При чем сильнее всего в Японии. Там показатель вырос на 10 процентных пунктов, до 104%.

В то же время в абсолютном выражении внешний долг нарастили семь государств: Норвегия, США и Южная Корея – на 5%, Турция – 4,5%, Аргентина – 3%, Бразилия – 2% и Польша – 1%.

Ранее сообщалось, что длительный дефолт в США может привести к падению ВВП страны на 6,1% и потере 8,3 миллиона рабочих мест.