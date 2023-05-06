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Россия покинула список стран с самой высокой инфляцией

Россия покинула список стран с высокой инфляцией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб 142 стран ООН.

Россия покинула список стран с самой высокой инфляцией
© РИА Новости

В марте Россия (годовая инфляция 3,5%) заняла 102-е место по уровню роста цен в мире.

При этом РФ стала одним из европейских лидеров по положительной динамике. Лучше только показатели Испании, Лихтенштейна (инфляция 2,9%) и Швейцарии(3,3%).

Самый высокий рост цен наблюдался в Венгрии (25,2%), Молдавии (22%) и на Украине (21,3%). Также высокую инфляцию показали республики Прибалтики, Польша, Швеция и Британия.

Во всем мире самая низкая инфляция за год наблюдалась в КНР - 0,7%.

Самая высокая зафиксирована в Ливане (264%), Аргентине (104,3%), Зимбабве (87,6%), Суринаме (59,4%) и Турции (50,5%).

В десятку наиболее «инфляционных» государств также вошли Шри-Ланка, Гана, Сьерра-Леоне, Лаос и Пакистан.

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