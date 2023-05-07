Россия вернулась в топ-10 экономик мира впервые с 2014 года

«Россия по итогам прошлого года вернулась в десятку крупнейших экономик мира, это произошло впервые за восемь лет», — говорится в материале, передает РИА Новости. Уточняется, что основным фактором роста российской экономики стало производство товаров и услуг. По итогам 2022 года Россия заняла восьмую строчку в рейтинге, произведя товары на 2,3 триллиона долларов.