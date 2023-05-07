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Россия вернулась в топ-10 экономик мира впервые с 2014 года

Россия заняла восьмое место в рейтинге крупнейших экономик мира. Впервые после 2014 года наша страна вернулась в топ-10. Об этом говорят данные Всемирного банка и национальных статистических служб за 2022 год, передает РИА Новости.

Россия вернулась в топ-10 экономик мира впервые с 2014 года
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Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. Это позволило ей занять восьмое место в топ-10 сильнейших экономик мира. По номинальному показателю ВВП Россия превосходит такие страны как Канада, Италия и Южная Корея.

Россию обходят только США (ВВП 25,46 триллиона долларов), Китай (17,94), Япония (4,17), Германия (4,07), Индия (3,4), Британия (3,07) и Франция (2,78).

Последний раз Российская Федерация входила в топ-10 в 2014 году. Тогда она стала девятой с ВВП в 2,05 триллиона долларов.

В 2021 году РФ заняла 11 место.

Ранее западный аналитик рассказал, что в мире ошибочно сравнивают ВВП России и Италии. Экономика РФ значительно сильнее, что доказала ее способность противостоять мощным волнам западных санкций. По паритету покупательной способности Россия обгоняет Италию и находится ближе к наиболее развитым странам Европы.

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