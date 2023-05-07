СМИ раскрыло, как Россия обманула ОПЕК
Россия обманула ОПЕК, убедив Саудовскую Аравию поднять цены на нефть. Так считает журналист OilPrice Саймон Уоткинс.
Он напомнил, что доля ОПЕК на рынке Индии снизилась за год с 72% до 59%.
«Стратегия России была очень простой, но очень эффективной: убедить Саудовскую Аравию (де-факто лидера ОПЕК) максимально повысить цены на нефть группы, но одновременно продавать свою нефть с дисконтом к этой цене, выше официального потолка цен», - написал Уоткинс.
По его словам, есть много желающих купить российскую нефть со скидкой, независимо от того, находится ли она на уровне или выше ценового предела в 60 долларов США за баррель.
Основными крупными покупателями российского сырья являются Китай и Индия. Чем выше цены ОПЕК, тем привлекательнее выглядит российская нефть со скидкой.
При этом Дели и Пекин, как и другие крупные страны-покупатели нефти, «совершенно не заботятся о существующих санкциях США против России и с удовольствием покупают дешевую российскую нефть».
США, похоже, не слишком обеспокоены такой ситуацией, потому что это ведет к снижению цен на всем мировом нефтяном рынке, заключает Уоткинс.
Ранее несколько стран ОПЕК+ решили с мая сократить нефтедобычу.