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СМИ раскрыло, как Россия обманула ОПЕК

Россия обманула ОПЕК, убедив Саудовскую Аравию поднять цены на нефть. Так считает журналист OilPrice Саймон Уоткинс.

СМИ раскрыло, как Россия обманула ОПЕК
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Он напомнил, что доля ОПЕК на рынке Индии снизилась за год с 72% до 59%.

«Стратегия России была очень простой, но очень эффективной: убедить Саудовскую Аравию (де-факто лидера ОПЕК) максимально повысить цены на нефть группы, но одновременно продавать свою нефть с дисконтом к этой цене, выше официального потолка цен», - написал Уоткинс.

Новак: ОПЕК+ оценит текущее снижение цен на нефть

По его словам, есть много желающих купить российскую нефть со скидкой, независимо от того, находится ли она на уровне или выше ценового предела в 60 долларов США за баррель.

Основными крупными покупателями российского сырья являются Китай и Индия. Чем выше цены ОПЕК, тем привлекательнее выглядит российская нефть со скидкой.

При этом Дели и Пекин, как и другие крупные страны-покупатели нефти, «совершенно не заботятся о существующих санкциях США против России и с удовольствием покупают дешевую российскую нефть».

США, похоже, не слишком обеспокоены такой ситуацией, потому что это ведет к снижению цен на всем мировом нефтяном рынке, заключает Уоткинс.

Ранее несколько стран ОПЕК+ решили с мая сократить нефтедобычу.

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