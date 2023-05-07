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Стало известно, почему новые страны желают вступить в БРИКС

Желание новых государств вступить в БРИКС вызвано нежеланием подчиняться диктату со стороны Соединенных Штатов, рассказала эксперт РСМД Татьяна Дейч. Об этом пишет РИА «Новости».

Стало известно, почему новые страны желают вступить в БРИКС
© globallookpress.com

Отмечается, что к объединению, включающему в себя Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, намереваются присоединиться Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет и другие страны.

Президент Алжира рассказал о важности вступления страны в БРИКС

Эксперт пояснила, что после распада СССР мир на протяжении десятков лет был однополярным, подчинялся диктату Вашингтона.

В настоящее время между странами идет противостояние, образуются новые полюса. В частности, государства, не желающие мириться со сложившимся порядком вещей, выражают желание присоединиться к БРИКС, стать ближе к сверхдержавам - России, Индии и Китаю.

Ранее сообщалось, что к организации намеревается присоединиться Алжир. По мнению российских экспертов, включение этой страны в БРИКС будет полезным как для организации в целом, так и для республики.

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