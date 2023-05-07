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Эксперт оценил шансы на выполнение условий России в зерновой сделке

Страны Запада выполнят условия России и зерновая сделка будет продлена, шансы на это растут. Так оценил ситуацию доцент кафедры политэкономии МГУ Максим Чирков, пишут «Известия».

Эксперт отметил, что Россия по гуманитарным соображениям долго участвовала в зерновой сделке, хотя выгодные для неё условия не выполнялись. Это страхование вывоза российской сельхозпродукции, возвращение поставок сельскохозяйственной техники в РФ, вывод Россельхозбанка из-под санкций.

Однако Россия больше не продлит зерновую сделку, если ее требования не будут выполнены. И это понимают страны Запада, уверен Чирков. Западный прагматизм в итоге возьмет верх.

«Альтернативы у стран Запада, кроме как пойти на исполнение договоренностей со своей стороны, просто нет», - сказал он.

По его мнению, теперь даже гуманитарный повод «становится неочевидным».

Ранее экономист Иван Лизан заявил, что высока вероятность того, что Россия выйдет из зерновой сделки.

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