Йеллен заявила об экстраординарных мерах для избежания дефолта

У минфина США заканчиваются возможности, позволяющие стране избежать дефолта. Такое заявление сделала глава ведомства Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», - сообщила Йеллен в интервью американскому ТВ.

Министерство финансов уже предупредило, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме, если конгресс не расширит кредитные лимиты.

При этом республиканцы, имеющие большинство в нижней палате конгресса разрешат повысить потолок заимствований, только если будет проведена «реформа в области бюджета и расходов».

Для Белого дома такой шаг накануне выборов неприемлем. Президент Джо Байден требует от республиканцев расширить долговые лимиты без каких-либо условий. Публично он отказывается от переговоров.

На следующей неделе Байден должен провести встречу с лидерами конгресса, включая спикера Кевина Маккарти.

В январе США достигли потолка государственного долга, который составляет $31,4 трлн.