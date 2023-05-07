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В США заявили об окончании возможностей Минфина для избежания дефолта

У минфина США заканчиваются возможности, позволяющие стране избежать дефолта. Такое заявление сделала глава ведомства Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

Йеллен заявила об экстраординарных мерах для избежания дефолта
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«Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу», - сообщила Йеллен в интервью американскому ТВ.

Министерство финансов уже предупредило, что с 1 июня не сможет обслуживать обязательства в полном объеме, если конгресс не расширит кредитные лимиты.

При этом республиканцы, имеющие большинство в нижней палате конгресса разрешат повысить потолок заимствований, только если будет проведена «реформа в области бюджета и расходов».

Для Белого дома такой шаг накануне выборов неприемлем. Президент Джо Байден требует от республиканцев расширить долговые лимиты без каких-либо условий. Публично он отказывается от переговоров.

На следующей неделе Байден должен провести встречу с лидерами конгресса, включая спикера Кевина Маккарти.

В США назвали последствия дефолта для мировой экономики

В январе США достигли потолка государственного долга, который составляет $31,4 трлн.

Ранее аналитики признали, что дефолт подорвет доверие мира к финансовой системе США.

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