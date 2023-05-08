Пекин предупредил Евросоюз о последствиях введения санкций

Брюссель нарушит доверие и сотрудничество ЕС и КНР, если введет ограничительные меры против китайских компаний за мнимую помощь России, предупредил на брифинге в понедельник, 8 мая, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее западные СМИ рассказали, что ЕС намеревается ввести рестрикции против ряда китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Москве на фоне противостояния на Украине.

В частности, в черный список за мнимые поставки оборудования могут попасть King-Pai Technology (осуществляет оптовые поставки на мировой рынок печатных плат, интегральных схем), Sinno Electronics (глобальный китайский брокер по поставке электронных компонентов) и Sigma Technology (поставщик промышленного оборудования).

Дипломат подчеркнул, что если публикации в печати США и Европы подтвердятся и ЕС действительно введет санкции против Китая, то это приведет к серьезным последствиям. Брюссель потеряет доверие КНР, ослабит желание сотрудничать, обострит ситуацию на планете в целом.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает европейцев отказаться от непродуманных действий. Он резюмировал, что в противном случае КНР будет твердо отстаивать свои права и интересы.