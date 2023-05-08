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Пекин предупредил Евросоюз о последствиях введения санкций

Брюссель нарушит доверие и сотрудничество ЕС и КНР, если введет ограничительные меры против китайских компаний за мнимую помощь России, предупредил на брифинге в понедельник, 8 мая, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь. Об этом пишет РИА «Новости».

Пекин предупредил Евросоюз о последствиях введения санкций
© globallookpress.com

Ранее западные СМИ рассказали, что ЕС намеревается ввести рестрикции против ряда китайских компаний, которые предположительно оказывают помощь Москве на фоне противостояния на Украине.

В частности, в черный список за мнимые поставки оборудования могут попасть King-Pai Technology (осуществляет оптовые поставки на мировой рынок печатных плат, интегральных схем), Sinno Electronics (глобальный китайский брокер по поставке электронных компонентов) и Sigma Technology (поставщик промышленного оборудования).

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Дипломат подчеркнул, что если публикации в печати США и Европы подтвердятся и ЕС действительно введет санкции против Китая, то это приведет к серьезным последствиям. Брюссель потеряет доверие КНР, ослабит желание сотрудничать, обострит ситуацию на планете в целом.

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин призывает европейцев отказаться от непродуманных действий. Он резюмировал, что в противном случае КНР будет твердо отстаивать свои права и интересы.

Ранее сообщалось, что в Китае раскритиковали США за введение санкций против России. По мнению пользователя популярного портала Baijiahao, решение о введение ограничительных мер против Москвы стало роковой ошибкой Вашингтона.

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