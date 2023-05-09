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Аналитик назвал неожиданную причину снижения цен на товары в магазине

Цены на отечественные фрукты и овощи снизились с наступлением весны из-за сбора урожая. Транспортировка отечественных товаров стоит гораздо дешевле импортной плодоовощной продукции. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с URA.RU.

Аналитик назвал неожиданную причину снижения цен на товары в магазине
© РИА Новости

Он пояснил, что в России под конец весны фрукты, овощи и прочая плодоовощная продукция традиционно дешевеют, так как ее начинают собирать на территории страны и перевозить с меньшими логистическими издержками. Следовательно, это обойдется гораздо дешевле, чем импортная продукция, в связи с чем цены и начинают падать, поделился эксперт.

«Это никак не связано с тем, что бананы собираются в России или удешевляется производство бананов в Африке. Нет. В силу того, что появляется более дешевый товар, бананы нужно продавать по более доступным ценам», — отметил Федяков.

Он добавил, что иногда торговым сетям даже приходится продавать фрукты или овощи себе в убыток, чтобы субсидировать продажи и обеспечить стабильность поставки. Затем они просто поднимают цены в более благоприятный сезон и получают доход.

Эксперт при этом обратил внимание на то, что удешевление сельскохозяйственной продукции негативно влияет на бизнес. Динамика цен от сезона к сезону напоминает синусоиду. Амплитуда колебания может достигать пятикратного роста цен и потом падения.

«Ничего хорошего в этом нет, потому что многие фермеры, сельскохозяйственные предприятия разоряются в этот период из-за неспособности реализовать продукт по цене выше себестоимости», — заключил Федяков.

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