Крупнейшая энергокомпания Европы подала в суд на «Газпром»

Итальянская энергокомпания Eni обратилась в Арбитражный суд из-за уменьшения поставок газа «Газпрома» , отметив, что контракты продолжают действовать. Об этом говорится в ответе компании на вопрос акционера перед общим собранием, которое состоится 10 мая.

Проблемы с поставками газа в Италию начались после начала спецоперации на Украине, когда в отношении российских компании западные страны ввели санкции. В октябре 2022 года Eni сообщала о «нулевых поставках» газа из России. Это произошло из-за того, что транспортные номинации через Австрию были приостановлены. позже Eni заявила о возобновлении поставок через Австрию.