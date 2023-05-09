Товарооборот России и КНР в начале года вырос на 41,3 процента

В период с января по апрель этого года товарооборот между Россией и Китаев вырос на 41,3 процента и составил 73,15 миллиардов долларов. Об этом следует из данных главного таможенного управления КНР.

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Согласно предоставленным данным, за данный период Китай вывез и РФ товаров на 33,686 миллиарда долларов, что на 67,2 процента больше, чем в 2022-м. При этом экспорт из России вырос на 24,8 процента и составил 39,462 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

21 апреля сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность ввести запрет на экспорт товаров в Россию, однако ЕС и Япония являются противниками этой меры. В связи с этим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может стать независимой от западных санкций.