Товарооборот России и КНР в начале года вырос на 41,3 процента
В период с января по апрель этого года товарооборот между Россией и Китаев вырос на 41,3 процента и составил 73,15 миллиардов долларов. Об этом следует из данных главного таможенного управления КНР.
Согласно предоставленным данным, за данный период Китай вывез и РФ товаров на 33,686 миллиарда долларов, что на 67,2 процента больше, чем в 2022-м. При этом экспорт из России вырос на 24,8 процента и составил 39,462 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
21 апреля сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность ввести запрет на экспорт товаров в Россию, однако ЕС и Япония являются противниками этой меры. В связи с этим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия может стать независимой от западных санкций.
Как пишет издание Financial Times, в ЕС считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. При этом многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских стран, поэтому на их ограничение будет наложено вето.