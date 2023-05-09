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В Банке Японии сообщили о прекращении YCC при прогнозе стабилизации инфляции в 2%

Банк Японии завершит программу управления кривой доходности (YCC) и начнет сокращать свой баланс, когда будет больше уверен в перспективе стабилизации инфляции на целевом уровне 2%. Об этом сообщил «Прайм» со ссылкой на заявление управляющего Банка Японии Кадзуо Уэда.

В Банке Японии сообщили о прекращении YCC при прогнозе стабилизации инфляции
© Газета.Ru

«Когда мы сможем прогнозировать стабилизацию инфляции на целевом уровне 2%, то откажемся от YCC и перейдем к сокращению нашего баланса», — отметил Уэда, выступая в парламенте.

В рамках программы управления кривой доходности японский центробанк определяет целевое значение для краткосрочной ставки на уровне —0,1%. Кроме того, значение определяется для доходности 10-летних гособлигаций — почти на нулевом уровне.

Уэда обратил внимание на наличие факторов неопределенности, влияющих на перспективы инфляции. В том числе, неизвестно, продолжится ли повышение заработков и коснется ли оно работников небольших компаний.

Ранее ряд крупных японских компаний предложили самое большое повышение заработной платы за последние десятилетия. В частности, в феврале это сделала Toyota.

В январе инфляция в Японии достигла 4,3%, что стало рекордом с 1981 года.

9 мая Kyodo News сообщило о падении реальных зарплат в Японии в марте 2023 года на 2,9% по сравнению с мартом 2022 года.

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