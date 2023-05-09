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Поставки товаров из РФ в Швецию уменьшились сильнее всего в ЕС за год после введения санкций

Поставки товаров из России в Швецию упали сильнее всего во всем Евросоюзе (ЕС). За год после введения санкций этот показатель сократился на 90%. Об этом сообщается на сайте управления внешней торговли Швеции («Коммерсколлегиум») на основе данных агентства Евростат.

Поставки товаров из России в Швецию упали сильнее всего во всем ЕC
© Unsplash

В публикации отметили, что в период с марта 2022 года по февраль 2023 года импорт Швеции из России сократился на 90% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом во всей Европе этот показатель уменьшился лишь на 5%.

По словам аналитика Нильса Нореля, при сохранении подобной тенденции поставки, со временем, могут полностью прекратиться.

По данным ведомства, в свою очередь Словения, Кипр и Венгрия резко увеличили закупки из России, где данные показатель уже превысил отметку в 100%. Большая часть закупок приходится на нефть и газ.

Товарооборот России и Японии резко сократился

В конце марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС сейчас не обсуждает введение новых антироссийских санкций.

До этого министр финансов Швеции Элизабет Свантессон заявила, что ЕС «точно не знает», каким образом влияют санкции на экономику РФ.

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