Поставки товаров из России в Швецию упали сильнее всего во всем ЕC

Поставки товаров из России в Швецию упали сильнее всего во всем Евросоюзе (ЕС). За год после введения санкций этот показатель сократился на 90%. Об этом сообщается на сайте управления внешней торговли Швеции («Коммерсколлегиум») на основе данных агентства Евростат.

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В публикации отметили, что в период с марта 2022 года по февраль 2023 года импорт Швеции из России сократился на 90% по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом во всей Европе этот показатель уменьшился лишь на 5%.

По словам аналитика Нильса Нореля, при сохранении подобной тенденции поставки, со временем, могут полностью прекратиться.

По данным ведомства, в свою очередь Словения, Кипр и Венгрия резко увеличили закупки из России, где данные показатель уже превысил отметку в 100%. Большая часть закупок приходится на нефть и газ.

В конце марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что ЕС сейчас не обсуждает введение новых антироссийских санкций.