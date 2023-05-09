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Американские аналитики считают, что дефолт США может произойти в период с июня по август

Американские аналитики из Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) считают, что дефолт США может произойти в период с июня по август, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение центра.

Американские аналитики спрогнозировали дефолт США
© РИА Новости

Отмечается, что этот период является критическим.

«Согласно последнему прогнозу Двухпартийного политического центра, «день икс», когда США больше не смогут выполнять все свои обязательства в полном объеме и в срок, может наступить уже через несколько недель», — указано в сообщении.

Аналитики указывают, что такой широкий диапазон наступления дефолта по долговым обязательствам связан с значительной неопределенностью федеральных денежных потоков в условиях неустойчивой экономики. Кроме того, указывается необходимость для американских законодателей действовать быстро, чтобы избежать катастрофических последствий дефолта.

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