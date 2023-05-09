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Парламент Литвы поддержал введение взноса солидарности на нужды обороны для банков

Сейм (парламент) Литвы одобрил инициативу правительства ввести взнос солидарности для коммерческих банков на нужды обороны. Такое решение парламент республики принял с учетом существенного – до 1 млрд евро – роста прибыли кредитных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

В Литве поддержали введение взноса солидарности на нужды обороны для банков
© globallookpress.com

«Такие решения принимаются не только Литвой», — отметила министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, Литва в данном вопросе является четвертым государством Евросоюза, который принял такие меры.

Взнос солидарности – это временная мера, которая вводится на три года. Размер взноса составляет 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они наполовину больше средней нормы данного показателя за последние четыре года. Как ранее пояснял Минфин республики, взнос солидарности собирается с банков, сумма вкладов в которых по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла не менее 400 млн евро.

По предварительным оценкам, сумма временного взноса солидарности за три года составит 410 млн евро, а сумма, необходимая на финансирование мероприятий по укреплению безопасности, — 963 млн евро.

Ранее Минфин России утвердил порядок регулирования разового сбора с представителей крупного российского бизнеса. Разовый сбор планируется оформить как «налог чрезвычайного характера», для этого в НК предлагается закрепить новый вид налогов. По данным газеты, крупный бизнес должен будет перечислить сбор не позднее 28 января 2024 года, при этом можно будет получить скидку, если оплатить заранее.

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