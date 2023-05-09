В Литве поддержали введение взноса солидарности на нужды обороны для банков

Сейм (парламент) Литвы одобрил инициативу правительства ввести взнос солидарности для коммерческих банков на нужды обороны. Такое решение парламент республики принял с учетом существенного – до 1 млрд евро – роста прибыли кредитных организаций. Об этом сообщает ТАСС.

«Такие решения принимаются не только Литвой», — отметила министр финансов Гинтаре Скайсте.

По ее словам, Литва в данном вопросе является четвертым государством Евросоюза, который принял такие меры.

Взнос солидарности – это временная мера, которая вводится на три года. Размер взноса составляет 60% полученных доходов от процентов по вкладам, если они наполовину больше средней нормы данного показателя за последние четыре года. Как ранее пояснял Минфин республики, взнос солидарности собирается с банков, сумма вкладов в которых по состоянию на 31 декабря 2022 года составляла не менее 400 млн евро.

По предварительным оценкам, сумма временного взноса солидарности за три года составит 410 млн евро, а сумма, необходимая на финансирование мероприятий по укреплению безопасности, — 963 млн евро.