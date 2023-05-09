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Польша потребовала от ФРГ отказаться от нефти через «Дружбу»

Европейский союз готовится ввести против России 11-й пакет санкций. В него будут включены как новые меры, так и рестрикции, направленные на повышение эффективности принятых ранее мер, пишет обозреватель Эндрю Реттман в статье для портала EUobserver.

Польша потребовала от ФРГ отказаться от нефти через «Дружбу»
© РИА Новости

По данным автора, Латвия, Литва и Польша при обсуждении пакета настаивали на максимально жестких действиях против российской ядерной, газовой, нефтяной и алмазной промышленности.

Варшава сделала акцент на том, что ФРГ до сих пор получает сырую нефть по нефтепроводу «Дружба». По мнению польских официальных лиц, Берлину следует отказаться от закупок российского энергоресурса.

Обозреватель отметил, что Польше на переговорах с Берлином практически удалось добиться поставленной цели.

Вместе с тем, уточнил аналитик, Венгрия, Словакия и Чехия будут получать нефть по этому трубопроводу без каких-либо исключений.

Кроме того, заметил Реттман, Евросоюз может ввести вторичные санкции против компаний из Китая, ОАЭ, Сирии, Ирана и Узбекистана. Он добавил, что их подозревают в поставках России продукции двойного назначения, в том числе, различных компонентов для электроники.

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