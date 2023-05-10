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Байден: Возможный дефолт станет разрушительным для экономики США

Возможный дефолт в случае провала переговоров по повышению потолка госдолга станет разрушительным для американской экономики. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден по итогам встречи с лидерами конгресса по вопросу повышения потолка госдолга.

Байден: Возможный дефолт станет разрушительным для экономики США
© Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Хозяин Белого дома выразил уверенность, что лидер контролируемой республиканцами Палаты представителей Кевин Маккарти понимает всю серьезность происходящего. "Я не знаю, что думает Маккарти. Я думаю, что ему видно лучше... и он знает, что дефолт станет разрушительным", - приводит РИА Новости слова Байдена.

Отвечая на вопрос СМИ о том, какие меры он готов принять для того, чтобы избежать наступления дефолта, американский лидер дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта". Байден также заявил, что не исключает и возможности кратковременного повышения потолка госдолга.

Ранее Маккарти заявил, что в ходе обсуждения с президнтом увеличения потолка госдолга, так и не удалось достичь никаких подвижек. По его словам, следующий раунд переговоров состоится уже в эту пятницу.

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