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Бахрейн стал единственной в мире страной с годовой дефляцией

Россия оказалась в списке лидеров по темпам замедления инфляции, сообщает РИА Новости.

РФ вошла в список лидеров по темпам замедления инфляции
© РИА Новости

В перечне единственной страной, где отмечена годовая дефляция, стал ближневосточный Бахрейн. Всего замедление инфляции в начале весны отмечено в 102 странах. Наиболее заметное снижение отмечено в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта). В Гане этот показатель снизился на 7,8 процентного пункта, в России на 7,5 процентного пункта. На 4,7 процентного пункта инфляция снизилась в Белоруссии, на 4,7 процентного пункта в Зимбабве и Турции.

При этом в марте цены выросли в 34 странах. Наибольшее значение зафиксировано в Ливане (на 74,2 процентного пункта). В Бурунди рост произошел на 4,6 процентного пункта, в Пакистане на 3,9 процентного пункта, а в Эфиопии рост инфляции отмечен на 2,2 процентного пункта.

В начале весны цены не изменились в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

За основу исследования были взяты данные национальных статистических служб 193 стран, которые входят в ООН. В итоговой выборке оказались 142 государства.

Ранее Россия с инфляцией в 3,5% в марте в годовом выражении оказалась на 102 месте по уровню роста цен среди всех стран мира. Самая низкая инфляция в Европе была только в Испании, Лихтенштейне и Швейцарии.

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