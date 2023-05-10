РФ вошла в список лидеров по темпам замедления инфляции

Россия оказалась в списке лидеров по темпам замедления инфляции, сообщает РИА Новости.

В перечне единственной страной, где отмечена годовая дефляция, стал ближневосточный Бахрейн. Всего замедление инфляции в начале весны отмечено в 102 странах. Наиболее заметное снижение отмечено в Южном Судане (на 12,1 процентного пункта). В Гане этот показатель снизился на 7,8 процентного пункта, в России на 7,5 процентного пункта. На 4,7 процентного пункта инфляция снизилась в Белоруссии, на 4,7 процентного пункта в Зимбабве и Турции.

При этом в марте цены выросли в 34 странах. Наибольшее значение зафиксировано в Ливане (на 74,2 процентного пункта). В Бурунди рост произошел на 4,6 процентного пункта, в Пакистане на 3,9 процентного пункта, а в Эфиопии рост инфляции отмечен на 2,2 процентного пункта.

В начале весны цены не изменились в Монголии, Восточном Тиморе, Кении и Намибии.

За основу исследования были взяты данные национальных статистических служб 193 стран, которые входят в ООН. В итоговой выборке оказались 142 государства.