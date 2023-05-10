СМИ рассказали о переговорах по оплате российского зерна через Турцию

Власти Турции ведут переговоры «на самом высоком уровне» о посредничестве турецкого банка в оплате российской сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с переговорами.

В июле 2022 года Россия и Украина договорились возобновить экспорт украинского зерна через черноморские порты. Гарантами зерновой сделки выступили Турция и ООН. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта собственного зерна и удобрений (он не должен попадать под санкции).

В конце октября после атаки украинских дронов на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в сделке, но затем вернулась к ней. Урегулировать ситуацию помогала Анкара.

В марте 2023 года Россия сообщила о решении продлить сделку на 60 дней вместо 120. В Кремле отмечали, что сама по себе готовность к продлению сделки уже «жест доброй воли» со стороны РФ, так как российские условия не выполняются - в том числе сохраняются препятствия для оплаты российского зерна, Россельхозбанк отключен от международной системы платежей SWIFT.

Срок действия сделки истекает 18 мая.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что переподключение Россельхозбанка к SWIFT и посредничество турецкого банка сейчас обсуждаются.

Источник РИА Новости подчеркнул, что решения пока не приняты.