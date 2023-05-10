Американский миллиардер-инвестор предсказал рецессию в США

Экономика США находится на грани рецессии, при этом ее ждет достаточно жесткая посадка в виде высокой безработицы и роста числа банкротств. Об этом заявил президент и основатель инвестиционного фонда Duquesne Capital Стэн Дракенмиллер, чье состояние превышает $6,4 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

«Спад экономики может произойти уже в текущем квартале — даже раньше ожиданий. На это повлияет ряд факторов, включая снижение розничных продаж и потрясения, охватившие региональные банки страны», — отметил Дракенмиллер.

По его словам, экономику страны ждет достаточно жесткая посадка. Речь идет о росте уровня безработицы и банкротств, а также снижение корпоративной прибыли как минимум на 20%.

Он добавил, что не предсказывает ситуацию хуже, чем была во время кризиса 2008 года. Однако всегда в расчете надо иметь самые пессимистичные сценарии.