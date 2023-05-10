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Спрогнозировано сокращение коммерческих запасов нефти в США

Аналитики и трейдеры считают, что коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе уменьшились в сравнении со значением предыдущей недели. Об этом сообщила газета Wall Street Journal, передает «Прайм».

Спрогнозировано сокращение коммерческих запасов нефти в США
© РИА Новости

Причем, как отмечается, уменьшение показателя может наблюдаться четвертую неделю подряд. По мнению одиннадцати специалистов, запасы нефти в хранилищах США на неделе 29 апреля — 5 мая продемонстрировали снижение на 800 000 баррелей.

Семеро аналитиков ожидают уменьшения запасов, а четверо — их рост. Оценки варьируются от — 3 млн баррелей до +2,5 млн баррелей.

Еженедельный отчет Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США будет опубликован 10 мая.

Аналитики также полагают, что ведомство сообщит о сокращении запасов бензина на 800 000 баррелей в сравнении с предыдущей неделей и об уменьшении запасов дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, на 400 000 баррелей.

Также многие аналитики прогнозируют увеличение загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе — на 0,5 процентного пункта, до 91,2%.

Ранее Минэнерго Соединенных Штатов понизило прогноз стоимости нефти сорта Brent на 2023 год на $6,36, с $85,01/барр. до $78,65/барр.

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