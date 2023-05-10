Дерипаска указал на «окно возможностей» для России на фоне проблем США

"Окно возможностей у России появится осенью. Но, думаю, никто этим не собирается воспользоваться, значит готовиться не будут. Пойдут как обычно - на авось", - отметил Дерипаска, комментируя пост о том, что США ждет "приличная встряска" в финансовом секторе, в результате которой "в среднесрочной перспективе им будет не до нас".