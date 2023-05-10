Дерипаска указал на «окно возможностей» для России на фоне проблем США

Дерипаска указал на "окно возможностей" для России на фоне финансовых проблем США
Российский предприниматель Олег Дерипаска считает, что грядущие проблемы в американском финансовом секторе откроют для России "окно возможностей" в решении внешних задач. Такое мнение бизнесмен высказал в своем Telegram-канале.
При этом он выразил сомнения в том, что эти возможности будут использованы.
"Окно возможностей у России появится осенью. Но, думаю, никто этим не собирается воспользоваться, значит готовиться не будут. Пойдут как обычно - на авось", - отметил Дерипаска, комментируя пост о том, что США ждет "приличная встряска" в финансовом секторе, в результате которой "в среднесрочной перспективе им будет не до нас".