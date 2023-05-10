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Вероятность дефолта в США оценили

Вероятность дефолта в США крайне мала, однако можно предположить, что республиканцы пойдут на это, чтобы ослабить демократов, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт оценил вероятность дефолта в США
© Lenta.ru

Экономист счел вероятность дефолта крайне маленькой, так как, чтобы его избежать, американским законодателям достаточно поднять планку потолка госдолга. Скорее всего, это решение будет согласовано, считает Григорьев.

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«Разговоры о том, поднимут потолок долга или не поднимут — это элемент внутриполитического торга США, который происходит регулярно. Уже многократно это было, и две партии обычно приходят к согласию относительно этого момента, потому что это общие интересы всех политических сил в США», — поделился собеседник «Ленты.ру».

Однако экономист допустил ситуацию, при которой республиканцы откажутся от обычной модели поведения, чтобы ослабить президента США Джо Байдена и свалить демократов. В таком случае последствия будут крайне неблагоприятными.

«Тогда Америка не то чтобы совсем потеряет возможность привлекать деньги на рынок капитала, но ее возможности существенно снизятся. Это подорвет доверие к американской экономике, к американской валюте, это нанесет очень серьезный ущерб. В общем-то, репутацию исправного плательщика США потеряют. По этой причине, мне кажется, вряд ли республиканцы пойдут на такой риск только для того, чтобы резко ослабить позиции демократов и лишить их шанса на выборах», — высказался Григорьев.

Американский лидер Джо Байден заявил, что при провале переговоров по повышению потолка госдолга дефолт станет разрушительным для экономики страны. В том же выступлении политик призвал избежать дефолта в США. По его словам, лидеры Конгресса разделяют эту точку зрения и намерены в дальнейшем обсуждать ситуацию.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен оценила сроки наступления дефолта в стране. По ее словам, деньги у Вашингтона закончатся в начале июня.

«Есть шанс, что это произойдет 1 июня. Конечно, присутствует значительная неопределенность», — отметила министр. До этого Йеллен предупреждала, что у Минфина заканчиваются способы для предотвращения дефолта в США.

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