Эксперт оценил вероятность дефолта в США

«Тогда Америка не то чтобы совсем потеряет возможность привлекать деньги на рынок капитала, но ее возможности существенно снизятся. Это подорвет доверие к американской экономике, к американской валюте, это нанесет очень серьезный ущерб. В общем-то, репутацию исправного плательщика США потеряют. По этой причине, мне кажется, вряд ли республиканцы пойдут на такой риск только для того, чтобы резко ослабить позиции демократов и лишить их шанса на выборах», — высказался Григорьев.