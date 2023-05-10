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Пакистан планирует закупать нефть из России за юани

Пакистан планирует заключить с Россией соглашение о закупке нефти за юани. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр энергетики республики Хуррам Дастгир Хан.

Пакистан планирует закупать российскую нефть за юани
© РИА Новости

По его словам, это будет долгосрочное соглашение, счет будет открыт в Народном банке Китая.

Концептуальной договоренности о поставках российской нефти представители правительств Пакистана и России достигли в январе. План энергетической безопасности Пакистана помимо нефти включает импорт из России сжиженного природного газа, трубопроводного газа и других видов топлива.

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