Пакистан планирует закупать российскую нефть за юани

Пакистан планирует закупать нефть из России за юани
Пакистан планирует заключить с Россией соглашение о закупке нефти за юани. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр энергетики республики Хуррам Дастгир Хан.
По его словам, это будет долгосрочное соглашение, счет будет открыт в Народном банке Китая.
Концептуальной договоренности о поставках российской нефти представители правительств Пакистана и России достигли в январе. План энергетической безопасности Пакистана помимо нефти включает импорт из России сжиженного природного газа, трубопроводного газа и других видов топлива.