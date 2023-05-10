Пакистан планирует закупать российскую нефть за юани

Пакистан планирует заключить с Россией соглашение о закупке нефти за юани. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил министр энергетики республики Хуррам Дастгир Хан.

По его словам, это будет долгосрочное соглашение, счет будет открыт в Народном банке Китая.