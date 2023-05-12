Эксперт дал прогноз по экономической ситуации в России в 2023 году

ВВП России в скором времени увеличится за счет больших бюджетных расходов. Об этом в беседе с радиостанцией «Комсомольская Правда» заявил российский экономист, директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали ускорение роста экономики России в 2024 году на 2%. Также Банк России улучшил прогноз для российской экономики на этот год. Он считает, что в базовом сценарии темп прироста ВВП составит 0,5–2%.

Зубец отметил, что ВВП России, выраженный в рублях, продемонстрирует более высокие показатели, чем ВВП других стран.

«Если верить прогнозам Минэкономразвития и Центробанка, мы увидим рост ВВП до 2%. По этому показателю Россия может опередить западные страны», - подчеркнул собеседник.

По его словам, государство тратит крупную сумму денег на чрезвычайные нужды. Речь, как уточнил эксперт, идет о строительных проектах, производстве машиностроительной и военной продукции, а также о социальных программах для пенсионеров и малообеспеченных граждан.

Зубец отметил, что в России падает безработица. Соответственно, чем она ниже, тем выше зарплаты, добавил специалист. В итоге за счет больших бюджетных расходов и низкой безработицы в 2023 году в стране будет наблюдаться серьезный рост реальных зарплат, а также увеличение самого ВВП, подытожил собеседник.