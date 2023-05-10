В Швейцарии назвали сумму замороженных средств Банка России

Средства российского Центрального банка в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (около $8,3 млрд). Эти данные опубликовало в среду швейцарское правительство.

"Общая сумма резервов и активов Центрального банка Российской Федерации, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд франков", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что федеральный департамент (министерство) по экономическим вопросам, образованию и исследованиям проинформировал об этом правительство 10 мая. Правительство напомнило, что 29 марта оно приняло решение "сделать резервы и активы обязательными для отчетности".

Предоставление такой отчетности "останется обязательным", пояснили в Берне. Предоставлять такие данные необходимо "в принципе каждый триместр".

Как отметило правительство, Швейцария внимательно следит за дискуссиями в Евросоюзе о возможном использовании активов Центрального банка РФ.

"В рамках ЕС ведутся дискуссии о возможности использования активов ЦБ РФ в инвестиционных целях и направления их доходов на восстановление Украины. Швейцария внимательно следит за этим досье", - говорится в сообщении.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным Государственного секретариата экономики Швейцарии, в стране были заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (около $8,4 млрд) и 15 объектов недвижимости. В то же время, как сообщили в феврале швейцарские СМИ, банк Credit Suisse заморозил российские авуары на 17,6 млрд швейцарских франков (более $19 млрд). Из этой суммы лишь 4 млрд принадлежат лицам, входящим в швейцарский санкционный список.