В Швейцарии назвали сумму замороженных средств Банка России

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш счел возможным использование средств Банка России, находящихся в стране, для восстановления Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что дискуссии по данному вопросу и идеи «открыты».

«На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно», — указал Майенфиш.

Так, Швейцария может использовать на вышеуказанные цели 7,4 миллиарда франков, или почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.

Майенфиш указал на сохранение позиции Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов. Он сообщил об отсутствии юридических оснований, позволяющих работать по этому вопросу.

Власти Швейцарии ранее приняли решение о блокировке российских активов в рамках санкций. Более трети российских активов, зарегистрированных в стране, заблокировал банк Credit Suisse (17,6 миллиарда франков, или более 19,7 миллиарда долларов).