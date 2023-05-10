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В Швейцарии допустили использование средств ЦБ РФ на восстановление Украины

Пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш счел возможным использование средств Банка России, находящихся в стране, для восстановления Украины. Об этом пишет РИА Новости.

В Швейцарии назвали сумму замороженных средств Банка России
© РИА Новости

Он отметил, что дискуссии по данному вопросу и идеи «открыты».

«На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно», — указал Майенфиш.

Так, Швейцария может использовать на вышеуказанные цели 7,4 миллиарда франков, или почти 8,3 миллиарда долларов по текущему курсу.

Майенфиш указал на сохранение позиции Швейцарии по замороженной российской недвижимости и активам общей суммой в 8,1 миллиарда долларов. Он сообщил об отсутствии юридических оснований, позволяющих работать по этому вопросу.

Власти Швейцарии ранее приняли решение о блокировке российских активов в рамках санкций. Более трети российских активов, зарегистрированных в стране, заблокировал банк Credit Suisse (17,6 миллиарда франков, или более 19,7 миллиарда долларов).

Ранее японская газета Sankei, ссылаясь на дипломатические источники, сообщила, что участники саммита «большой семерки» (G7), который пройдет 19–21 мая в японском городе Хиросима, обсудят будущее замороженных российских активов за границей.

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