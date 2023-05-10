Турция договорилась с Россией об отсрочке платежей за газ

Турция договорилась с Россией об отсрочке оплаты за природный газ до 2024 года на сумму 600 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Reuters.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил о том, что Россия является одним из ключевых поставщиков газа в страну. Ее доля оценивается в 44%. При этом некоторая часть поставок оплачивается Турцией в российской национальной валюте.

По словам источников Reuters, до следующего года могут быть отложены платежи Турции за энергоносители из России на сумму до 4 миллиардов долларов. При этом уже предоставлена отсрочка оплаты счетов в размере 600 млн долларов, что подчеркивает углубление связей между Анкарой и Москвой.

«Соглашение о платежах за газ ослабляет некоторое давление на валютные резервы Турции, которые были истощены нетрадиционной экономической политикой, направленной на поддержку лиры, а также ростом цен на энергоносители», - отмечает издание.

Источники также считают, что Турция может отсрочить платежи за российский газ в ближайшие месяцы в зависимости от динамики цен на энергоносители.