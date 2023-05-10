Минфин оценил дефицит бюджета России

Согласно ей, в январе-апреле в бюджет поступили доходы в размере 7,782 триллионов рублей, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом, по данным Минфина, «в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика».