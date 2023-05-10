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Минфин оценил дефицит бюджета в январе-апреле

Дефицит федерального бюджета России в январе-апреле составил более чем 3,424 триллиона рублей. Такую предварительную оценку дал Минфин РФ.

Минфин оценил дефицит бюджета России
© РИА Новости

Согласно ей, в январе-апреле в бюджет поступили доходы в размере 7,782 триллионов рублей, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом, по данным Минфина, «в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов — как федерального бюджета, так и бюджетной системы в целом — наблюдается устойчивая положительная динамика».

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По предварительной оценке, объем расходов бюджета РФ за январь-апрель 2023 года составил 11,206 триллионов рублей. Таким образом госказна недосчиталась 3,424 триллиона рублей. Однако в Минфине указали, что месячная динамика исполнения расходов бюджета замедлилась с марта после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактуемых расходов.

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