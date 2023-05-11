Чехия намерена снизить зависимость от поставок нефти по «Дружбе»

Премьер-министр Чехии Петр Фиалы заявил, что Чехия намерена снизить зависимость от поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба». Для этого Прага собирается увеличить мощности трансальпийского нефтепровода TAL в 2024 году, передало EFE.

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«Трубопроводный оператор MERO и консорциум TAL достигли договоренности о реализации проекта (по расширению мощности нефтепровода), который должен быть завершен в 2024 году», — отметил Фиалы (цитата по «Интерфаксу»).

Трубопровод TAL соединяет Триест, куда прибывают нефтяные танкеры со всего мира, с ФРГ. Оттуда нефть транспортируется в Чехию по трубопроводу IKL.

Чехии нужно импортировать 7-8 млн тонн для обеспечения потребностей в топливе. 50% из них приходится на поставки по трубопроводу «Дружба», и другая половина – по IKL.

Ранее премьер сказал, что Чехия преодолеет свою зависимость от поставок нефти по трубопроводу «Дружба» к 2025 году.