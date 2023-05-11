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Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт при одном условии

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт в стране в случае отказа Белого дома от масштабного сокращения расходов. С таким призывом он выступил в эфире телеканала CNN.

Трамп призвал республиканцев допустить дефолт при одном условии
© globallookpress.com

«Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — заявил политик.

При этом он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет, так как демократы пойдут на уступки и уменьшат государственные расходы в обмен на повышение потолка госдолга.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что у Минфина заканчиваются способы, которые могут помочь избежать дефолта в стране. По ее словам, министерство уже несколько месяцев использует экстраординарные меры, но возможность продолжать это делать подходит к концу.

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