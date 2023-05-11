Трамп призвал республиканцев допустить дефолт при одном условии

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал республиканцам допустить дефолт в стране в случае отказа Белого дома от масштабного сокращения расходов. С таким призывом он выступил в эфире телеканала CNN.

«Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт», — заявил политик.

При этом он выразил надежду, что необходимости в этом не возникнет, так как демократы пойдут на уступки и уменьшат государственные расходы в обмен на повышение потолка госдолга.