Объём стратегических нефтяных резервов в США сократился до минимума с 1983 года, а сами запасы опустели наполовину. Власти страны продолжают выкачивать сырьё из хранилищ для покрытия внутреннего дефицита и борьбы с повышением цен на топливо. По словам экспертов, Соединённые Штаты столкнулись с нехваткой и удорожанием горючего после того, как решили полностью отказаться от закупок энергоресурсов у России. В попытке получить дополнительную поддержку населения перед выборами администрация Байдена стремится увеличить предложение нефти на рынке США и стабилизировать стоимость бензина на заправках, считают специалисты. Впрочем, по мнению аналитиков, планам Вашингтона могут помешать действия государств ОПЕК+, которые хотят добиться удорожания сырья.

Объём стратегических нефтяных резервов в Соединённых Штатах сократился до 362 млн баррелей — минимального уровня с октября 1983 года. Об этом свидетельствуют материалы Управления энергетической информации (EIA) при Минэнерго США.

По данным ведомства, всего за год с небольшим стратегические запасы нефти страны уменьшились более чем в полтора раза. Причём если ещё в конце зимы 2022-го хранилища были обеспечены сырьём примерно на 81% от максимально возможного уровня (714 млн баррелей), то к настоящему моменту их заполненность упала почти до 50%.

Отметим, что стратегический нефтяной резерв представляет собой экстренный запас сырья на случай перебоев с поставками из-за рубежа. Вашингтон решил создать такую подушку безопасности ещё после нефтяного кризиса 1973 года, когда страны — члены организации ОПЕК отрезали США от экспорта энергоресурса.

Весной 2022-го президент США Джо Байден объявил о беспрецедентном высвобождении нефти из стратегических резервов. По словам экспертов, американские власти были вынуждены пойти на такой шаг для борьбы с последствиями собственных санкций против России.

Так, после начала специальной военной операции на Украине Соединённые Штаты в попытке надавить на Москву решили полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов. Как утверждали на тот момент в Белом доме, Вашингтон может себе позволить пойти на такой шаг благодаря сильной энергетической инфраструктуре страны. Впрочем, спустя некоторое время американские потребители столкнулись с рекордным удорожанием бензина.

«США стали заложниками собственных санкций. Ещё в 2019 году они ввели тотальный запрет на импорт нефти из Венесуэлы, которая много десятилетий была одним из основных поставщиков сырья на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Штатов. Американские компании нашли альтернативу в виде российской нефти, которая по составу и характеристикам похожа на венесуэльскую. Однако после введения санкций против Москвы наше сырьё ушло в Азию», — объяснил RT ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Примечательно, что сами США входят в тройку мировых лидеров по добыче нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией. Согласно оценке EIA, в 2022 году на долю этих государств суммарно приходилось 43% глобального производства сырья.

Тем не менее Штаты, в отличие от двух своих главных конкурентов, не могут полностью обеспечить себя топливом только за счёт собственных мощностей и вынуждены дополнительно закупать энергоресурс за рубежом. Между тем предложение углеводородов на мировом рынке ограниченно, поэтому отказ от закупок нефти и нефтепродуктов у России привёл к дефициту горючего в США, утверждают аналитики.

«Хотя США и находятся в топе мировых нефтедобытчиков, после санкций против российских углеводородов на рынке обозначился дисбаланс, и цены начали расти. Вслед за этим в Штатах рекордно разогналась и инфляция, поэтому для стабилизации обстановки было решено задействовать стратегические запасы», — пояснил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Политический инструмент

Изначально американское руководство планировало завершить откачку сырья из хранилищ к ноябрю 2022 года. В результате предпринятых Вашингтоном мер, а также на фоне одновременного снижения нефтяных котировок в мире уже к началу 2023-го стоимость бензина в стране вернулась к докризисным значениям. Тем не менее в апреле текущего года нефть на глобальном рынке вновь заметно подорожала, а следом стали расти и цены на горючее в США, свидетельствуют данные EIA. В результате Штаты продолжили опустошать свои запасы.

Значимую поддержку нефтяным котировкам оказали действия государств — участниц соглашения ОПЕК+, считают специалисты. В альянс входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию и Саудовскую Аравию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

В апреле страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи энергоресурса с мая до конца 2023 года суммарно на 1,66 млн баррелей в сутки. Такая мера была принята в качестве дополнения к уже одобренному ранее снижению производства углеводородов на 2 млн баррелей в день.

Предполагается, что ожидаемое сокращение нефтедобычи суммарно на 3,66 млн баррелей в сутки приведёт к снижению поставок сырья на международный рынок. Это, в свою очередь, должно стать поводом для дальнейшего роста мировых цен на нефть.

«Государства ОПЕК+ пытаются поднять стоимость сырья выше и довести её до диапазона $80—90 за баррель. У многих стран объединения бездефицитный бюджет основан именно на этом ценовом коридоре. Усилия альянса играют в противовес политике США по высвобождению стратегических резервов», — объяснил Игорь Юшков.

Впрочем, помимо откачки нефти из американских хранилищ, удорожанию сырья сейчас препятствуют усилившиеся риски экономического спада в Соединённых Штатах, уверены аналитики. Ранее в Федеральной резервной системе США (выполняет функции центробанка) не исключили возможность наступления рецессии на фоне возросших процентных ставок. В этом случае потребление топлива в стране может уменьшиться, что будет оказывать давление на цены.

В целом, как полагают специалисты, динамика стоимости горючего может стать одним из инструментов политической борьбы в грядущей предвыборной гонке в США. Так, по словам Игоря Юшкова, демократам нужна относительно дешёвая нефть для поддержки со стороны населения. В то же время американские энергокомпании заинтересованы в более дорогом энергосырье, так как большинство из них принадлежит к блоку республиканцев, добавил специалист.

Тем не менее дальнейшее опустошение стратегических запасов повышает риски физических перебоев с поставками в будущем, считает Артём Деев. Причём, по мнению эксперта, в нынешних обстоятельствах оперативно восполнить запасы Вашингтону будет проблематично.