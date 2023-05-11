В Госдуме назвали дату запуска механизма исламского банкинга

"Главный риск, который возникает, как отделить нефинансовые операции от финансовых операций в форме исламского банкинга. Здесь придется многое делать вручную. Я абсолютно согласен с подходом ЦБ, должны быть общие требования зафиксированы в законе, а детали будут прорабатываться в подзаконных актах, в инструкциях Банка России, правительства, с тем, чтобы, с одной стороны, дать рынку активно развиваться, но при этом в свое время отсекать тех, кто хочет воспользоваться лазейкой для того чтобы, например, уйти от налога на добавленную стоимость", - добавил Аксаков.