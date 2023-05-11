В Госдуме назвали дату запуска механизма исламского банкинга

В Госдуме надеются на запуск механизма исламского банкинга 1 июля
Механизм исламского банкинга может быть запущен в регионах РФ уже 1 июля 2023 года в случае скорого принятия соответствующего законопроекта. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Мы рассчитываем и плотно работаем над этим, что в течение мая - июня все отработаем, последняя версия [законопроекта] сейчас уже есть. Соответственно, законопроект будет принят во втором и третьем чтениях, чтобы, как это уже записано в проекте закона, 1 июля он начал действовать", - сказал он в ходе Петербургского международного юридического форума.
Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предполагает внедрение экспериментального режима для осуществления партнерского финансирования в исламских республиках.
Депутат также добавил, что есть предложение увеличить требование к капиталу участников экспериментального режима с 10 млн до 25 млн рублей с 1 января 2024 года, однако в Госдуме считают целесообразным увеличение до 15 млн рублей.
"Главный риск, который возникает, как отделить нефинансовые операции от финансовых операций в форме исламского банкинга. Здесь придется многое делать вручную. Я абсолютно согласен с подходом ЦБ, должны быть общие требования зафиксированы в законе, а детали будут прорабатываться в подзаконных актах, в инструкциях Банка России, правительства, с тем, чтобы, с одной стороны, дать рынку активно развиваться, но при этом в свое время отсекать тех, кто хочет воспользоваться лазейкой для того чтобы, например, уйти от налога на добавленную стоимость", - добавил Аксаков.
О форуме
Петербургский международный юридический форум - крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам права в интересах граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры и регулирования социально-экономической сферы в современных условиях. Форум проводится Минюстом России и фондом "Росконгресс" в соответствии с указом президента РФ. Он продлится до 13 мая.
ТАСС выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ.