Названа сумма замороженных  в ЕС частных российских активов

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд оценил сумму замороженных активов физических лиц и компаний из России из санкционных списков Евросоюза примерно в 24,1 миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — подчеркнул Виганд.

Он обратил внимание на то, что активы граждан и компаний, попавших под санкции, подлежат замораживанию, «но не прямой конфискации».

Ранее Песков заявил, что Москва не собирается оставлять без ответа заморозку активов Западом.