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Названа сумма замороженных  в ЕС частных российских активов

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд оценил сумму замороженных активов физических лиц и компаний из России из санкционных списков Евросоюза примерно в 24,1 миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Брюсселе, передает агентство «Прайм».

«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — подчеркнул Виганд.

Он обратил внимание на то, что активы граждан и компаний, попавших под санкции, подлежат замораживанию, «но не прямой конфискации».

Ранее Песков заявил, что Москва не собирается оставлять без ответа заморозку активов Западом.

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До этого стало известно, что власти Швейцарии приняли решение о блокировке российских активов в рамках санкций. Более трети российских активов, зарегистрированных в стране, заблокировал банк Credit Suisse (17,6 миллиарда франков, или более19,7 миллиарда долларов).

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