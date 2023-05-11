Названа сумма замороженных в ЕС частных российских активов
Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд оценил сумму замороженных активов физических лиц и компаний из России из санкционных списков Евросоюза примерно в 24,1 миллиарда евро. Соответствующее заявление он сделал на брифинге в Брюсселе, передает агентство «Прайм».
«На данный момент мы заморозили на территории ЕС активы подсанкционных физлиц и компаний на сумму порядка 24,1 миллиарда», — подчеркнул Виганд.
Он обратил внимание на то, что активы граждан и компаний, попавших под санкции, подлежат замораживанию, «но не прямой конфискации».
Ранее Песков заявил, что Москва не собирается оставлять без ответа заморозку активов Западом.
До этого стало известно, что власти Швейцарии приняли решение о блокировке российских активов в рамках санкций. Более трети российских активов, зарегистрированных в стране, заблокировал банк Credit Suisse (17,6 миллиарда франков, или более19,7 миллиарда долларов).