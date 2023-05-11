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В Минфине допустили проведение "большой приватизации"

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступает за проведение "большой приватизации", однако только после формирования рынка российских инвесторов.

В Минфине допустили проведение "большой приватизации"
© РИА Новости

"Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 1994 года, залоговые аукционы. Этого никто не хочет. Надо сформировать рынок, должен быть розничный инвестор, активный российский", - сказал Моисеев на полях XI Петербургского международного юридического форума.

Глава ВТБ призвал возобновить приватизацию в России

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