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ЕС отказался включать в 11-й пакет санкций против России ядерную энергетику

Европейский союз (ЕС) отказался включать в 11-й пакет санкций против России ядерную энергетику. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

ЕС отказался включать в 11-й пакет санкций против РФ ядерную энергетику
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«Переговоры по 11-му пакету санкций начались в среду в Брюсселе. Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», — заявил глава МИД, отметив, что Будапешт не поддержал бы такие меры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет вводить вето на все санкции ЕС против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.

Такой же позиции придерживается президент Болгарии Румен Радев, который заявлял, что страна также присоединится к вето из-за негативных последствий для собственной энергетики в случае принятия ограничительных мер ЕС.

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