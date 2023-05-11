ЕС отказался включать в 11-й пакет санкций против РФ ядерную энергетику

Европейский союз (ЕС) отказался включать в 11-й пакет санкций против России ядерную энергетику. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

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«Переговоры по 11-му пакету санкций начались в среду в Брюсселе. Предложение Еврокомиссии по этому пакету не содержит санкций, касающихся атомной промышленности», — заявил глава МИД, отметив, что Будапешт не поддержал бы такие меры.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет вводить вето на все санкции ЕС против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.