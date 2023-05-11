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Экономист заявил, что в ближайшее время не следует ожидать дефолта в США

Риск дефолта в США в ближнесрочной перспективе незначителен, рассказал директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г.В.Плеханова Денис Перепелица. Он добавил, что, вместе с тем, меры Вашингтона способны отсрочить, но не предотвратить этот сценарий, пишет «Прайм».

Аналитик отметил, что с высокой долей вероятности повышение потолка госдолга все же будет согласовано в мае.

По его мнению, высказывания американского лидера Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа по этому вопросу свидетельствуют о том, что стороны стремятся выторговать приемлемые для себя условия и заработать очки для президентской кампании 2024 года.

В негативном сценарии не заинтересованы в настоящее время ни демократы, ни республиканцы, пояснил эксперт.

Что такое дефолт простыми словами и его последствия?

Директор центра уточнил, что как технический дефолт, так и дефолт по гособлигациям не обрушат экономику Соединенных Штатов, но приведут к неприятным последствиям, которые можно будет нивелировать, но они приблизят фактический дефолт.

Эксперты полагают, заметил Перепелица, что фактический, полноценный дефолт в США может произойти в ближайшие 10 лет.

По его оценке, те меры, которые в настоящее время предпринимает Вашингтон, и те, которые он будет предпринимать в дальнейшем, лишь отсрочат проблему на некоторое время.

Перепелица резюмировал, что ведущие к дефолту глобальные причины никуда не денутся: США влезают в новые долги с тем, чтобы платить по прежним.

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