ЦБ РФ прогнозирует рост экономики в стране
Согласно докладу Центрального Банка России, во втором квартале 2023 года должен последовать рост экономики.
Из доклада регулятора следует, что спад ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3% в годовом выражении. При этом во втором квартале ЦБ прогнозирует рост экономики уже на 4,2%.
Также, согласно оценке Минэкономразвития, за первый квартал текущего года экономика России снизилась на 2,2%. 17 мая свою предварительную оценку динамики ВВП представит Росстат.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает ситуацию с дефицитом бюджета контролируемой.