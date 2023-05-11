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ЦБ РФ прогнозирует рост экономики в стране

Согласно докладу Центрального Банка России, во втором квартале 2023 года должен последовать рост экономики.

ЦБ РФ прогнозирует рост экономики в стране
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Из доклада регулятора следует, что спад ВВП в первом квартале 2023 года составил 2,3% в годовом выражении. При этом во втором квартале ЦБ прогнозирует рост экономики уже на 4,2%.

Также, согласно оценке Минэкономразвития, за первый квартал текущего года экономика России снизилась на 2,2%. 17 мая свою предварительную оценку динамики ВВП представит Росстат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает ситуацию с дефицитом бюджета контролируемой.

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