В ЦБ дали прогноз по годовой инфляции по итогам второго квартала
Банк России дал прогноз по годовой инфляции в стране по итогам второго квартала. Она составит 3,6%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.
В ЦБ пояснили, что на динамику годовой инфляции эффект оказала «высокая база, возникшая из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года». Именно она привела к тому, что во II квартале 2023 года ее уровень достиг минимума и оказался меньше цеди в 4%.
«По прогнозу Банка России, текущий темп роста цен в годовом выражении начнет постепенно подниматься по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен летом 2022 года и увеличения устойчивого инфляционного давления», — говорится в докладе.
Также ЦБ спрогнозировал инфляцию в 2023 году на уровне 4,5-6,5%.