В ЦБ дали прогноз по годовой инфляции по итогам второго квартала

Банк России дал прогноз по годовой инфляции в стране по итогам второго квартала. Она составит 3,6%, следует из доклада регулятора о денежно-кредитной политике.

В ЦБ пояснили, что на динамику годовой инфляции эффект оказала «высокая база, возникшая из-за аномально высоких темпов роста цен в марте и апреле 2022 года». Именно она привела к тому, что во II квартале 2023 года ее уровень достиг минимума и оказался меньше цеди в 4%.