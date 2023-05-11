В Минфин заявили об отсутствии вопроса о большой приватизации в РФ
Вопрос о возобновлении крупной приватизации сейчас не стоит на повестке, доходы от нее также не заложены в бюджет. Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Моисеев, передает ТАСС.
«Вопрос о возобновлении крупной приватизации в практическом смысле сейчас не стоит на повестке», — сказал он.
Также, по словам Моисеева, доходы от приватизации крупных активов не заложены в бюджет на 2023 год и плановый период.
Ранее замминистра финансов РФ на Петербургском международном юридическом форуме допустил проведение «большой приватизации», но только после формирования соответствующего рынка российских инвесторов.