$75.88-0.8182.89-1.26

Доля «токсичных» валют на российском рынке сократилась до 62,3%

На валютном рынке России в апреле произошли значительные изменения, отмечается в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ. В частности, доля «токсичных» валют сократилась до 62,3%, пишет ТАСС.

Доля «токсичных» валют на российском рынке сократилась до 62,3%
© РИА Новости

По данным экспертов ЦБ, это вызвано уменьшением доли операций с евро с 23,5% до 17,8%.

Аналитики напомнили, что в апреле наблюдалось снижение курса рубля. На фоне этого россияне активно продавали «токсичную» валюту (на 61,7 млрд рублей) и покупали юани (на 54,2 млрд рублей).

Согласно документу, крупнейшие экспортеры в апреле продолжали продавать иностранную валюту, но объем продаж относительно марта сократился на 42%, с $11,6 млрд до $7 млрд.

Ранее сообщалось, что россияне активно продают доллары и евро и приобретают на полученные средства юани, тенге и дирхамы.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий