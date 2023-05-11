Доля «токсичных» валют на российском рынке сократилась до 62,3%

На валютном рынке России в апреле произошли значительные изменения, отмечается в обзоре рисков финансовых рынков Центробанка РФ. В частности, доля «токсичных» валют сократилась до 62,3%, пишет ТАСС.

По данным экспертов ЦБ, это вызвано уменьшением доли операций с евро с 23,5% до 17,8%.

Аналитики напомнили, что в апреле наблюдалось снижение курса рубля. На фоне этого россияне активно продавали «токсичную» валюту (на 61,7 млрд рублей) и покупали юани (на 54,2 млрд рублей).

Согласно документу, крупнейшие экспортеры в апреле продолжали продавать иностранную валюту, но объем продаж относительно марта сократился на 42%, с $11,6 млрд до $7 млрд.