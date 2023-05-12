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Все страны ЕС согласились с ужесточением энергетических санкций против России

Все страны Евросоюза согласились с ужесточением энергетических санкций против России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

В ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против РФ
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Против этого решения не высказались даже те государства, которым был «выгоден незадекларированный импорт российской нефти», говорится в материале.

Один из дипломатов ЕС сообщил Politico, что 11-й пакет санкций отличается от предыдущих тем, что «фокусируется на обходе, и он будет иметь другое влияние», поэтому страны не торопятся и рассматривают все предложения.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что республика будет вводить вето на все санкции ЕС против ядерной энергетики России по причине того, что это изменит внутренние цены на энергию и будет стимулировать инфляцию.

В России отреагировали на планы США ужесточить санкции

9 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала целью 11-го пакета санкций против РФ противодействие обходу действующих ограничительных мер.

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