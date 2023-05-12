Представители стран G7 обсудят контроль за инвестициями в Китай

Министры финансов и главы центробанков (ЦБ) стран Группы семи (G7) в ходе начавшегося 11 мая в городе Ниигата заседания обсудят вопрос введения контроля за инвестициями в экономику Китая. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

По его данным, соответствующую инициативу продвигают власти США. Между тем ряд других членов G7, включая Японию и Германию, занимают осторожную позицию относительно введения контроля, опасаясь негативных последствий для своих ориентированных на экспорт экономик. Кроме того, принятие этой меры может быть остро воспринято КНР как создание коалиции G7 против Пекина.

В качестве альтернативного подхода участники заседания рассматривают возможность развития отношений с другими странами ради снижения зависимости от Китая в сфере функционирования цепочек поставок. Между тем попытки стран Группы семи отстраниться от КНР, которая является второй экономикой мира, способны в конечном счете нанести ущерб системе глобальной торговли, отмечает агентство.