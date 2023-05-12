СМИ: 12 стран ЕС потребовали разъяснений по украинскому зерну

Двенадцать государств ЕС потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по сделке, которая разрешает пяти приграничным восточноевропейским государствам не импортировать украинское зерно на свои рынки, а только осуществлять его транзит на рынки других стран Евросоюза, что грозит дальнейшим затовариванием Европы. Об этом сообщило в пятницу европейское издание газеты Politico.

"12 стран ЕС раскритиковали соглашение по украинскому зерну. В письме, направленном в Еврокомиссию, министры 12 стран ЕС выразили серьезную озабоченность договоренностью, которая, по их словам, подрывает единство европейского рынка. Эти страны требуют срочных разъяснений условий соглашения, которое Еврокомиссия подписала без согласования со странами-членами", - сообщила Politico, утверждая, что получила копию этого письма.

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Письмо подписали Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония. Это те страны, на рынки которых украинское зерно отныне должно поступать транзитом через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, запретившие ввоз зерна на свою территорию.

Газета также напомнила, что идея Польши об использовании излишков ввезенного в ЕС зерна в качестве гуманитарной помощи беднейшим странам мира не получила поддержки в Брюсселе, так как это зерно "непригодно для потребления людьми". Ранее власти сопредельных с Украиной государств выдвигали санитарные причины для запрета украинского импорта, отмечая высокий уровень содержания пестицидов, что, по их мнению, делает украинское зерно опасным для здоровья человека.