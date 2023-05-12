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Politico: 12 стран ЕС потребовали от Еврокомиссии разъяснений зерновой сделки с Украиной

Двенадцать государств ЕС потребовали от Еврокомиссии (ЕК) срочных разъяснений по сделке, которая разрешает пяти приграничным восточноевропейским государствам не импортировать украинское зерно на свои рынки, а только осуществлять его транзит на рынки других стран Евросоюза, что грозит дальнейшим затовариванием Европы. Об этом сообщило в пятницу европейское издание газеты Politico.

СМИ: 12 стран ЕС потребовали разъяснений по украинскому зерну
© ТАСС

"12 стран ЕС раскритиковали соглашение по украинскому зерну. В письме, направленном в Еврокомиссию, министры 12 стран ЕС выразили серьезную озабоченность договоренностью, которая, по их словам, подрывает единство европейского рынка. Эти страны требуют срочных разъяснений условий соглашения, которое Еврокомиссия подписала без согласования со странами-членами", - сообщила Politico, утверждая, что получила копию этого письма.

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Письмо подписали Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения, Франция, Хорватия и Эстония. Это те страны, на рынки которых украинское зерно отныне должно поступать транзитом через Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, запретившие ввоз зерна на свою территорию.

Газета также напомнила, что идея Польши об использовании излишков ввезенного в ЕС зерна в качестве гуманитарной помощи беднейшим странам мира не получила поддержки в Брюсселе, так как это зерно "непригодно для потребления людьми". Ранее власти сопредельных с Украиной государств выдвигали санитарные причины для запрета украинского импорта, отмечая высокий уровень содержания пестицидов, что, по их мнению, делает украинское зерно опасным для здоровья человека.

2 мая Еврокомиссия объявила, что на европейском уровне вводит запрет на два месяца на импорт украинской пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса на территорию пяти восточноевропейских стран ЕС. Кроме того, ЕК пообещала предоставить их фермерам €100 млн в качестве второго транша компенсаций за убытки от затоваривания их рынков украинским зерном. Взамен эти страны обязались отменить односторонние ограничения на ввоз украинских продуктов и разрешить их транзит через свою территорию в другие страны Евросоюза.

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