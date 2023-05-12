ЕС предложил приостановить поставки нефти РФ по "Дружбе" в Германию и Польшу

ЕС предложил приостановить поставки российской нефти по «Дружбе»
Евросоюз выступил за официальную остановку поставок из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующую документацию.
Отмечается, что исключения останутся для трех стран. Речь идет о Венгрии, Словакии и Чехии.
Согласно данным агентства, власти ФРГ и Польши уже прекратили прием сырой нефти по нефтепроводу. Таким образом, они выполнили предыдущие обещания сократить расходы.
Ранее обозреватель Эндрю Реттман заявил в статье для портала EUobserver, что европейский союз готовится ввести против России одиннадцатый пакет санкций. В него будут включены как новые меры, так и рестрикции, направленные на повышение эффективности принятых ранее мер.
Автор обратил внимание на то, что Латвия, Литва и Польша при обсуждении пакета настаивали на максимально жестких действиях против российской ядерной, газовой, нефтяной и алмазной промышленности.