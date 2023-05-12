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В США заявили о риске дефолта по госдолгу «в первые две недели июня»

Бюджетное управление Конгресса США заявило о «значительном риске» дефолта по госдолгу в первые две недели июня. Об этом сообщает ABC News.

В США заявили о риске дефолта по госдолгу «в первые две недели июня»
© globallookpress.com

«В новом отчете управление заявило, что в течение мая остается неопределенность касательно того, насколько казначейство сможет финансировать текущие обязательства правительства, даже если у него в конечном итоге закончатся средства только в начале июня», — говорится в сообщении.

В ABC News отметили, что США достигли потолка долга еще в середине января и с тех пор используют «чрезвычайные меры» для продолжения выплат по обязательствам правительства.

«Мы уже несколько месяцев применяем чрезвычайные меры. И наша способность делать это иссякает, как и деньги. Текущий прогноз заключается в том, что в начале июня наступит день, когда мы не сможем оплачивать наши счета, если Конгресс не поднимет потолок долг», — сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

Предполагается, что датой икс может стать 15 июня.

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