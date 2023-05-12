В США заявили о риске дефолта по госдолгу «в первые две недели июня»

«Мы уже несколько месяцев применяем чрезвычайные меры. И наша способность делать это иссякает, как и деньги. Текущий прогноз заключается в том, что в начале июня наступит день, когда мы не сможем оплачивать наши счета, если Конгресс не поднимет потолок долг», — сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.