Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа

Правительство одобрило межправительственное соглашение с Китаем о поставках российского газа по дальневосточному маршруту и распорядилось внести его в Госдуму на ратификацию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Соглашение было подписано 31 января. Оно определяет условия сотрудничества, в том числе взаимодействие двух стран при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. С выходом проекта на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год до 48 млрд кубометров в год.

Планируется, что газ будет подаваться по трансграничному участку газопровода в районе российского города Дальнереченск и китайского Хулинь.

Поставлять его будет "Газпром", а принимать на стороне Китая - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), за строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка будет отвечать Китайская национальная трубопроводная корпорация.