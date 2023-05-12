$77.20+1.3284.25+1.36

Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа

Правительство одобрило межправительственное соглашение с Китаем о поставках российского газа по дальневосточному маршруту и распорядилось внести его в Госдуму на ратификацию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа
© Российская Газета

Соглашение было подписано 31 января. Оно определяет условия сотрудничества, в том числе взаимодействие двух стран при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. С выходом проекта на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год до 48 млрд кубометров в год.

Планируется, что газ будет подаваться по трансграничному участку газопровода в районе российского города Дальнереченск и китайского Хулинь.

Поставлять его будет "Газпром", а принимать на стороне Китая - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), за строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка будет отвечать Китайская национальная трубопроводная корпорация.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что транспортировка газа по дальневосточному маршруту выгодна обеим странам и что она обеспечит развитие регионов Дальнего Востока.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий