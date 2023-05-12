Кабмин РФ одобрил соглашение с Китаем о поставках газа
Правительство одобрило межправительственное соглашение с Китаем о поставках российского газа по дальневосточному маршруту и распорядилось внести его в Госдуму на ратификацию. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Соглашение было подписано 31 января. Оно определяет условия сотрудничества, в том числе взаимодействие двух стран при проектировании, строительстве и дальнейшей эксплуатации новой газотранспортной инфраструктуры. С выходом проекта на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 млрд кубометров в год до 48 млрд кубометров в год.
Планируется, что газ будет подаваться по трансграничному участку газопровода в районе российского города Дальнереченск и китайского Хулинь.
Поставлять его будет "Газпром", а принимать на стороне Китая - Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), за строительство и эксплуатацию китайской части трансграничного участка будет отвечать Китайская национальная трубопроводная корпорация.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что транспортировка газа по дальневосточному маршруту выгодна обеим странам и что она обеспечит развитие регионов Дальнего Востока.