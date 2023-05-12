Мексика заявила о готовности поставлять ваниль и какао в Россию

"Мы видим тенденцию к спросу на обмен товарами. Если мы говорим о продовольственных и сопутствующих товарах, мы заинтересованы поставлять ваниль, она родом из Мексики, и нам кажется, не все еще знают настоящего запаха и вкуса ванили - это была бы очень хорошая идея - представить на рынок ваниль настоящую. То же касается и какао", - сказал Мехиас.