Мексика заявила о готовности поставлять ваниль и какао в Россию
Сельхозпроизводители Мексиканских Соединенных Штатов заинтересованы наладить поставки в Россию ванили и какао-бобов, также государство рассчитывает наладить импорт металлоизделий, зерна и удобрений из РФ. Об этом на площадке "Первого форума винного туризма: успешные практики и тенденции" в Краснодарском крае в пятницу заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в Российской Федерации Эдуардо Вильегас Мехиас.
"Мы видим тенденцию к спросу на обмен товарами. Если мы говорим о продовольственных и сопутствующих товарах, мы заинтересованы поставлять ваниль, она родом из Мексики, и нам кажется, не все еще знают настоящего запаха и вкуса ванили - это была бы очень хорошая идея - представить на рынок ваниль настоящую. То же касается и какао", - сказал Мехиас.
Касаемо обратной стороны товарообмена, он отметил, что Мексиканские Соединенные Штаты заинтересованы в различных ресурсах, которыми богата Россия, в частности в металлоизделиях, зерне, удобрениях.
"Например, железо (металлоизделия - прим. ТАСС). Мы хотели бы нарастить его импорт в нашу страну и, конечно, зерновых и удобрений. Сложности, конечно же, всем известны, но мы пытаемся их преодолеть. Медленно, но верно продолжается увеличение торговых отношений между нашими странами", - резюмировал Мехиас.
"Форум винного туризма: успешные практики и тенденции" проводится впервые. Он будет проходить в Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае в течение двух дней. Мероприятие проводится при поддержке Всемирной организации винного туризма, президент которой Хосе Антонио Видаль принимает участие в форуме, и Международного эногастрономического центра. Деловая программа форума посвящена подготовке кадрового резерва, взаимодействию с туроператорами, разным аспектам сотрудничества бизнеса и высшей школы, маркетингу и пиар-направлению. Также участники форума обсудят возможность создания единой карты винных маршрутов, которая объединит Краснодарский край, Ростовскую область, Республику Крым и Севастополь. К участию приглашены высокопоставленные дипломаты и профессионалы винного туризма из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая, Таиланда и других стран.