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Инфляция в Аргентине в апреле стала самой высокой с 2002 года

Показатель роста цен в Аргентине в апреле достиг 8,4%, что стало самым высоким показателем с апреля 2002 года. Об этом написали на сайте CNN Radio Argentina со ссылкой на данные Института статистики и переписи республики.

Инфляция в Аргентине в апреле стала самой высокой с 2002 года
© Газета.Ru

«Общий уровень индекса потребительских цен в апреле 2023 года вырос на 8,4%, накопленный (с начала года) рост составил 32%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 108,8%», — сказано в сообщении.

Больше всего цены повысили на предметы одежды — +10,8%, продукты питания выросли в цене в среднем на 10,1%.

В феврале годовая инфляция в латиноамериканской стране стала самой высокой с 1991 года, составив 102,5%. В 2022 году рост цен был на уровне 94,8%, в 2021 году — 50,9%, в 2020 году — 36,1%, в 2019 году — 53,8%.

В первой половине апреля пресс-служба Центрального банка Аргентины опубликовала прогноз, согласно которому в 2023 году инфляция в стране достигнет трехзначных показателей и превысит 100%.

В начале апреля портал News 24 написал, что самая сильная за последние 100 лет засуха в Аргентине нанесла большой урон экономике страны.

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